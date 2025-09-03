La Paeria de Lleida concede la licencia de obras al parque comercial de Promenade

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida ha concedido la licencia de obras al parque comercial de Promenade. La promotora hace meses que puso en marcha el proceso de elección de las constructoras que se encargarán de llevar a cabo los trabajos, para poder iniciarlos de forma inmediata una vez el ayuntamiento ha concedido la licencia de obras, el último trámite que quedaba pendiente. La inversión prevista, de unos 120 millones de euros, sin precedentes en la ciudad, ha suscitado un gran interés entre las firmas del sector. El plazo de ejecución de las obras es de dos años, pero Promenade no descarta que pueda acortarse.

Este será el primer gran centro comercial de Lleida y ocupará 56.953 metros cuadrados en Torre Salses, entre la Bordeta y los Mangraners, de los cuales 38.968 serán la superficie neta de venta.

Tendrá un hipermercado de 7.779 metros, para el cual Promenade ya cerró hace tiempo un acuerdo con Bon Preu; 15.494 m² estarán destinados a grandes tiendas de varios sectores; 25.345, a tiendas pequeñas; 3.254, a un gran cine con nueve salas de última generación; y 2.759 m², a bares, restaurantes y pequeños negocios de ocio. La tramitación del proyecto casi ha durado diez años, ya que se inició a finales de 2015.

ERC denuncia que el proyecto incluye 48 pequeñas superficies

El grupo municipal de ERC en la Paeria ha denunciado este miércoles que el proyecto del centro comercial Torre Salses supone una auténtica “opa hostil contra el comercio local" y “pone en evidencia las contradicciones del gobierno Larrosa". En este sentido, la portavoz republicana, Jordina Freixanet, ha dicho que “el año 2019, el alcalde aseguró públicamente que este proyecto no tendría pequeñas superficies y que, por lo tanto, no haría competencia al comercio de proximidad ni al Eix Comercial. La realidad es que hoy el proyecto prevé 48 locales dentro de una galería comercial, además de un hipermercado y ocho grandes superficies. Esta es la prueba del engaño y de la falta de transparencia del gobierno municipal”.

La licencia comercial otorgada por la Generalitat remarca que el centro comercial no podrá iniciar sus actividades hasta que se hayan hecho los viales de acceso. En este sentido, el grupo municipal de ERC recuerda que tiene interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el convenio urbanístico firmado entre el ayuntamiento y la promotora de Torre Salses: “Sin este convenio no se pueden llevar a cabo las obras de los viales, de manera que veremos cómo afectará a la apertura del centro comercial a una sentencia que anulara el convenio urbanístico”.