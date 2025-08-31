Homenajean al escritor y poeta Anton Navarro con un curso y una placa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pont de Suert acogerá del 4 al 6 de septiembre el curso de verano gratuito Allà en mon país, dedicado a la vida, obra y legado de mosén Anton Navarro, una personalidad clave de la cultura catalana en Ribagorza aragonesa y Catalunya. Organizado por el Arxiu Comarcal en colaboración con las universidades de Barcelona y Lleida, el curso ofrecerá conferencias, rutas culturales y momentos musicales que permitirán profundizar en la figura de este sacerdote, poeta y activista literario. Asimismo, el día 5 de septiembre se descubrirá una placa conmemorativa en honor a Navarro en Vilaller, su pueblo natal.

Navarro nació en el año 1867y pasó su infancia en Vilaller junto a su familia antes de trasladarse para cursar estudios eclesiásticos. Fue ordenado sacerdote en 1894 en la catedral de Lleida, año en que también comenzó su carrera literaria ganando su primer premio en los Jocs Florals. A lo largo de su vida publicó más de 840 textos en catalán, entre poesía y prosa, y tuvo un papel activo en la promoción cultural catalanista como organizador y premiado en múltiples certámenes. Su obra influyó a compositores destacados de la época y se caracteriza por un profundo conocimiento de los clásicos y un marcado compromiso con la cultura catalana.