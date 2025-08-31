Manifestación en Tàrrega para denunciar violencia y reclamar seguridad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Decenas de personas se concentraron ayer por la tarde en la plaza Major de Tàrrega para pedir acabar con la violencia y el vandalismo que sufre la ciudad y para reclamar más seguridad. Se manifestaron bajo el lema Prou violència, vandalisme i por! y leyeron un manifiesto.

Este grupo de ciudadanos también ha impulsado, a través de las redes sociales, una recogida de firmas para pedir una Tàrrega “más segura, limpia y digna” a través de la plataforma Change.org. En cuatro días, cuando se creó la petición, han recibido la adhesión de más de 260 personas que han manifestado su apoyo al texto. En su petición explican que “Tàrrega vive momentos difíciles, los vecinos estamos cansados de inseguridad, suciedad, robos, agresiones y comportamiento incívico que degrada nuestra ciudad”. Por este motivo, reclaman “más presencia policial en los barrios, limpieza y mantenimiento de los espacios públicos, acciones reales contra la delincuencia y el tráfico de drogas, incendios, agresiones y peleas, y protección para niños, jóvenes y personas mayores”. Además, piden a la ciudadanía que denuncie agresiones y actos de vandalismo.

Cabe recordar que, el pasado 21 de agosto, un joven de 18 años de Vilagrassa murió en Tàrrega tras ser apuñalado y un menor de edad de la capital de l’Urgell fue arrestado como presunto autor de los hechos.