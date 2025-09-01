El ciclo cultural CastellSerà de Nit cierra con un nuevo éxito de participación

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ciclo cultural CastellSerà de Nit bajó el telón de su decimotercera edición el jueves con Pell muda, una propuesta de danza y circo de la compañía Llumeü, que hizo las delicias del público. El espectáculo habla del valor de la transformación y de afrontar el cambio como una oportunidad de crecimiento y como único camino de vida. Para evitar que la piel se quede muda, es necesario mudarse a tiempo, como hacen las serpientes. Pell muda genera un clima íntimo e invita al espectador a un universo híbrido entre telas aéreas, cuerda lisa, danza contemporánea, teatro físico y malabares. Desde el ayuntamiento hicieron una valoración “muy positiva” del ciclo, tanto por la calidad de los montajes escogidos como por la fidelidad del público, que año tras año llena todas las actuaciones. En esta ocasión, se programaron cuatro espectáculos los jueves del 7 al 28 de agosto. La propuesta estrella fue Camelvà de la compañía local Campi Qui Pugui que sorprendió al público con su carrera de camellos de feria el día 14. También hubo el concierto Jaxx en clave y la propuesta de circo Potser no hi ha final de Circ Pistolet. En esta edición, el CastellSerà de Nit, que ameniza las noches de verano, introdujo por primera vez la danza con buena acogida.