Más frecuencias en cinco líneas de bus interurbano de Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de cuatro nuevos servicios de autobús interurbano en Cataluña y el aumento de la oferta en una quincena de líneas de todo el país. Se trata de mejoras que entran en funcionamiento este mes septiembre y que quieren dar respuesta al aumento de la demanda que se está produciendo en los últimos años.

“Son mejoras que tienen que servir para mejorar la conectividad de la ciudadanía con el trabajo, los centros educativos, los hospitales o el ocio,” ha explicado Paneque, quién ha recordado que “estamos en una Cataluña pensada para 6 millones de personas, y en cambio somos 8,5 millones y hay una utilización muy importante del transporte público”.

El aumento de expediciones en Lleida

En la demarcación de Lleida, el exprés e2 que conecta Alfarràs con la capital ha incrementado su frecuencia desde hoy mismo. Del lunes a viernes lectivos, los usuarios disfrutan ahora de una frecuencia de media hora con un total de 28 expediciones de ida y 27 de vuelta, lo que supone un aumento de tres y cinco expediciones respectivamente. Durante los días no lectivos, el servicio ofrece 24 trayectos de ida y 25 de vuelta, aproximadamente una quincena más por sentido.

También el exprés e3 entre Alcarràs y Lleida ha mejorado su oferta con 29 expediciones por sentido en días laborables, cinco más que antes. Los sábados, el servicio se ha ampliado hasta ocho expediciones por sentido, un aumento notable de seis circulaciones adicionales en cada dirección.

Por su parte, la línea regular Castelldans – Lleida dispondrá, a partir del 6 de septiembre, de seis expediciones de ida y siete de vuelta los sábados laborables, superando las cuatro que ofrecía hasta ahora por cada sentido.

La conexión Aitona – Soses – Lleida también experimenta mejoras. En el tramo entre Aitona y la capital leridana se ofrecerán siete expediciones por sentido los sábados, una más que actualmente. Entre Soses y Lleida, los usuarios dispondrán de ocho expediciones por sentido los sábados laborables, aumentando desde las seis de ida y siete de vuelta existentes. Estas mejoras entrarán en vigor el 6 de septiembre.

Finalmente, el exprés e5 Almacelles – Lleida también ampliará su servicio con 21 expediciones de ida y 22 de vuelta en días lectivos, y siete expediciones por sentido durante los sábados. Eso representa cuatro nuevas expediciones diarias por sentido en días lectivos y dos más los sábados. Se prevé que estas mejoras empiecen a funcionar el 6 de septiembre para los sábados y el 8 de septiembre para los días lectivos.

La nueva línea entre Pont de Suert y Tremp ya tiene fecha

La nueva línea Pont de Suert - Tremp se pondrá en funcionamiento el próximo 12 de septiembre. Tal como recuerda el Govern, se trata de un nuevo servicio para facilitar los desplazamientos de ida y vuelta de los estudiantes de los centros educativos del Pallars Jussà y el Alta Ribagorça. Ofrecerá cuatro expediciones por sentido que circularán en periodo lectivo.

Plan de choque de 17 millones de euros

Se trata de mejoras incluidas al Plan de choque de mejora del bus interurbano, que el Departamento empezó a ejecutar antes del verano y que prevé una inversión de 17.006.758 euros entre este 2025 y el 2026 en corredores con alta demanda o que tienen conexión con centros de salud o de enseñanza. En total serán 62 actuaciones.

El Plan esta financiado con ocho millones de euros del propio Departamento y con nueve millones de euros del Fondo climático. Al margen del Plan de choque, el Departamento ya ha destinado 4.565.255 euros en mejoras a la red de buses interurbanos entre en agosto de 2024 y en agosto de 2025. Con todo, el Govern habrá destinado este 2025 un total de 104,3 millones de euros a la red de buses interurbanos, un 113% más que la cantidad del año 2019.