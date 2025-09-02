Aplican 'rotenona' en el agua de estanques del Pirineo para eliminar peces invasores en una prueba piloto

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Parque Natural del Alt Pirineu acoge una nueva fase de la prueba piloto con rotenona –un ictiocida biodegradable– para eliminar especies introducidas en lagos de alta montaña como el Phoxinu sp, un pez que hace disminuir la diversidad de especies autóctonas, degrada la calidad del agua y altera el equilibrio del ecosistema. El primer ensayo se hizo con éxito en 2024 en el estanque de Manhèra, en la Vall d'Aran, donde la aplicación del ictiocida ha permitido erradicarlo y que anfibios e invertebrados recolonicen el espacio. A partir de este martes se hacen nuevas aplicaciones en estanques que triplican el volumen de Manhèra, y que permitirán ampliar el conocimiento sobre el uso de la rotenona.