Un conductor drogado huye de un control de los Mossos en Alcarràs intentando atropellar a los agentes

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo en Alcarràs a un hombre de 44 años como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, conducción bajo el efecto de sustancias estupefacientes, desobediencia y atentado a los agentes de la autoridad. Según ha explicado la policía, los hechos pasaron el domingo hacia las 8 de la mañana en un control de alcoholemia que los Mossos habían montado en la L-800 a la salida de Alcarràs. Los agentes indicaron en un vehículo que se detuviera, pero este aceleró y huyó del lugar por el carril contrario, maniobra que obligó a otro vehículo a apartarse de la vía para evitar chocar. Después de seguir al vehículo por un camino asfaltada, este quedó accidentado en un campo de frutales.

Los mossos hicieron salir al hombre del vehículo y, después de constatar que no sufría heridas relevantes, lo identificaron. A continuación, le hicieron la prueba de alcoholemia, que dio un resultado negativo, mientras que la de sustancias estupefacientes dio positivo en cannabis. Además, la policía comprobó que el vehículo no disponía de seguro obligatorio.

Ante estos hechos, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de conducción temeraria, conducción bajo el efecto de sustancias estupefacientes, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad y atentado a los agentes de la autoridad.

La policía también revisó el vehículo, donde encontró una bolsa con 3 teléfonos móviles, 7 relojes inteligentes con sus cargadores y 9 juegos de auriculares. Los objetos quedaron intervenidos para comprobar si son robados.

El detenido, con antecedentes, pasará este martes a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.