El festival del Occident Summerfest supera los 20.000 asistentes

La cuarta edición del Occident Summerfest, en Puigcerdà, ha superado los 20.000 asistentes y la ocupación media ha sido superior al 85%. La organización, que ha hecho una valoración del certamen “muy positiva”, considera el festival como “una cita consolidada y uno de los eventos culturales más importantes del Pirineo”. Se ha celebrado entre los días 19 y 29 de agosto con una programación de una decena de conciertos. El espectáculo de Rosario, que había vendido todas las entradas, tuvo que ser suspendido por las condiciones meteorológicas adversas. El cartel de este año ha contado con algunos de los artistas más destacados del panorama estatal, entre ellos los grupos de The Tyets, Nil Moliner, Figa Flawas, Sopa Cabra, Antonio Orozco, Malmö 040 y Los Secretos. La edición se cerró la semana pasada con el concierto tributo a la banda madrileña Mecano de Hija de la Luna.

La organización, a cargo del Grup Clipper’s, ha vuelto a dar un paso adelante este 2025 ampliando el aforo y reforzando los servicios al público, con una clara apuesta para mejorar la experiencia global de los asistentes. Uno de los espacios más valorados ha vuelto a ser la zona del Village, que este año ha ampliado su propuesta gastronómica. La combinación de gastronomía, actividades y un entorno natural privilegiado ha reforzado la experiencia global del festival.

El director del festival, Juli Guiu, subrayó que “esta cuarta edición ha supuesto un paso adelante para el Occident Summerfest porque hemos ampliado el aforo, mejorado la comodidad y reforzado la oferta gastronómica y de servicios”.