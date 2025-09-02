Torregrossa clausura la piscina grande al detectar bacterias fecales

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Torregrossa decidió cerrar este lunes la piscina grande tras detectar bacterias fecales en el agua, según los resultados de la última analítica realizada por la Diputación. Esta reveló coliformes fecales con una concentración de 10 unidades formadoras de colonias (UFC) por cada cien mililitros, una cifra que supera el límite permitido, que es cero.

Por ello, el consistorio ha optado por clausurar la piscina grande hasta la próxima temporada para garantizar la seguridad sanitaria de los usuarios. La alcaldesa, Maribel Zamora, explicó que, aunque no se han detectado heces, la medida se tomó de forma preventiva para evitar riesgos para la salud pública.

Por su parte, las piscinas pequeña y mediana abrirán hasta el domingo. Este cierre llega después de 16 casos de piscinas en Lleida este verano por heces humanas en el agua, como consecuencia de actos vandálicos que se atribuyen a un reto viral en redes sociales. En el caso de Torregrossa, se desconoce si la presencia en el agua de bacterias fecales se debe a vandalismo.