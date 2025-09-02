Algunos de los platos fuertes fueron el pasacalles de los ‘gegants’ y el concierto de Figa Flawas. - A.L.S.U.

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Algunos de los platos fuertes fueron el pasacalles de los ‘gegants’ y el concierto de Figa Flawas. - A.L.S.U. Ayer por la noche no faltó el tradicional ‘correfoc’ a cargo de los ‘Diables de l’Alt Urgell’. - A.L.S.U. Detalles del Ball Cerdà infantil, las sardanas y del reconocimiento a los deportistas, iniciativa recuperada en esta edición. - C.SANS Una fiesta en expansión - A.L.S.U. Una fiesta en expansión - C.SANS Una fiesta en expansión - C.SANS Una fiesta en expansión - GEMMA COLL Una fiesta en expansión - A.L.S.U.

Expandir la Fiesta Mayor llevando la celebración a más espacios de La Seu d’Urgell. Esta es la línea que ha emprendido el ayuntamiento, y que espera acentuar en los próximos años. La concejal de Fiestas, Christina Moreno, explicó que “han sido muchos los mensajes de agradecimiento de los vecinos por la diversificación de propuestas que hemos estrenado ya este año”. “Queremos seguir potenciando uno de nuestros objetivos, que es tener una fiesta mayor todavía más inclusiva y que respete todos los intereses, independientemente de las edades”, insistió. Sobre los espacios que acogerán actividades festivas, Moreno dijo que “el centro debe continuar siendo la estrella, pero también ampliaremos actos en la plaza Joan Sansa, el Parc del Segre, el paseo Joan Brudieu, la plaza de Les Monges o Santa Magdalena”. “La fiesta mayor no deja de ser una prolongación del proyecto de ciudad que tenemos en mente como equipo de gobierno, con el que queremos potenciar cada uno de los rincones”, insistió.

Moreno se refirió ayer al “éxito” de las propuestas musicales, con más de 3.000 personas que vibraron con el concierto de Figa Flawas, plato fuerte de la noche del sábado y que había sido una propuesta de la Coordinadora de las Casetes. El ayuntamiento también anunció que trabajará para recuperar el concierto de pago del sábado con un grupo musical de renombre.