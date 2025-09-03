El Casal Municipal Sènior abre inscripciones el día 8 y la actividad, en octubre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Casal Municipal Sènior de Mollerussa abre del 8 al 15 de septiembre el plazo de inscripción para las actividades del nuevo curso, que comenzará el 6 de octubre. La principal novedad es una actividad de tonificación muscular con ejercicios de fuerza y resistencia, dirigida por la técnica deportiva Anna Moragues.

Además, se mantienen propuestas de ocio y cultura, como el ajedrez o la Coral de góspel Veus del Casal, que amplía repertorio junto con la Escuela de Música. También habrá talleres de gimnasia de silla, yoga, hipopresivos o pilates. Algunas sesiones se harán en la sala polivalente de L’Amistat o en la piscina cubierta (Aquagym). Las inscripciones estarán disponibles desde el 8 de septiembre en los grupos de WhatsApp del Casal Sènior, la web municipal o presencialmente. Las plazas son limitadas y, si las inscripciones superan las disponibles, se sortearán 16 de septiembre. El viernes 5 de septiembre a las 10.30 habrá una reunión informativa en el Casal Sènior.