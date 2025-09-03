El concurso musical La Causa da paso a músicos nacidos a partir de 2005

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El teatro L’Amistat acogerá el 20 de diciembre La Causa Canalla, el concurso solidario de músicos del Pla d’Urgell que en esta edición se reserva a jóvenes nacidos a partir de 2005, con el objetivo de fomentar el relevo generacional y ofrecer una plataforma a los nuevos talentos.

Un total de cuatro equipos competirán en la final, cada uno capitaneado por músicos con experiencia en ediciones anteriores: Norbert Llorca (verde), Sergi Argelich (rojo), Robert Teixidó (azul) y Oriol Bosch (amarillo). Los grupos se formarán tras un proceso de inscripción, abierto hasta el 14 de septiembre. Cada formación dispondrá después de varias semanas para preparar un repertorio de 20 minutos, compuesto por canciones o mezclas, que será definido en conjunto con el capitán. Los ensayos comenzarán en octubre y culminarán en la gran final de diciembre, cuando los cuatro grupos subirán al escenario de L’Amistat.

El concurso mantiene su espíritu solidario: el 25% de la recaudación se destinará a una entidad benéfica del Pla d’Urgell. Las entradas tendrán un precio de 10 euros y un aforo máximo de 550 personas. Como premio, el equipo ganador podrá grabar su repertorio en un estudio profesional, dando así un paso adelante en la difusión de su música.