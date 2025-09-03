Enésima rotura en la red de la Mancomunitat de Les Garrigues, que deja 5 pueblos sin agua

Vecinos de los municipios de L’Albi, La Granadella, El Soleràs, Sarroca y Granyena de Les Garrigues han estado al menos 12 horas sin agua potable, hasta ayer por la mañana, por la enésima rotura de una tubería de la red de abastecimiento de la Mancomunitat d’Aigües de Les Garrigues. El presidente del organismo, Francesc Esquerda, explicó que ayer alrededor de las ocho de la mañana se restableció el servicio en todos los pueblos afectados. Aseguró que el resto de municipios que se suministran de la Mancomunitat (25 en total) no se vieron afectados al disponer de suficientes reservas en los depósitos municipales y algunos “solo tuvieron que cerrar el suministro de noche para garantizar el servicio”, dijo. “Durante las primeras horas el agua acumulada en los depósitos permitió mantener el suministro aunque hubo momentos, ya por la tarde, en que se vaciaron y se quedaron sin agua”, dijo. En cualquier caso, ayer desde de las ocho de la mañana el agua se había recuperado. Esquerda añadió que la rotura se produjo el domingo por la tarde en la red general cerca de la carretera C-12 en el término municipal de Torrebesses y que la tubería estaba a más de 4 metros y medio de profundidad, “lo que retrasó la reparación al requerir de maquinaria más específica”. No obstante, desde el lunes al mediodía los operarios ya pudieron volver a conectar la red aunque el llenado de los depósitos y la limpieza de las tuberías llevó más tiempo. “Los técnicos pasaron seis horas controlando la red para que el agua llegara bien a los pueblos”, dijo. Ante esta situación, reclamó más financiación a la Administración para elaborar un plan de renovación de la red de tuberías de la Mancomunitat, de más de 200 km. “Cada dos meses tenemos alguna rotura y ello es porque la red es antigua y la mayoría de las conexiones y tramos son de fibrocemento, tal y como pasó en Bovera hace un año, cuando estuvieron más de 4 días sin agua”. Según Esquerda, las tuberías más próximas al pantano de Utxesa tienen más de 30 años y es necesario actuar, “siempre estamos perdiendo agua, material y dejamos a los usuarios sin servicio”. La alcaldesa de L’Albi, Anna Feliu, uno de los municipios que se quedó sin suministro de agua durante más horas, señaló la necesidad de renovar la red de abastecimiento. “Ha quedado obsoleta y muy a menudo debemos advertir de cortes en el servicio por roturas varias en el sistema”, dijo.

Pesticidas y vertidos cortaron el suministro en 2021 y 2022

Los 25 pueblos de la Mancomunitat d’Aigües de Les Garrigues y el Segrià se quedaron sin suministro para beber y cocinar en mayo y junio de 2022 al encontrarse un alto nivel de pesticidas en el agua que captan del pantano de Utxesa. Esta situación obligó a cambiar los filtros de la potabilizadora y actualmente se está ultimando la renovación de todo el sistema de filtrado, con una inversión de casi dos millones. Esta actuación quiere evitar que lleguen a las redes de distribución de los pueblos los residuos de plaguicidas que se acumulan en el pantano de Utxesa, de donde toma su caudal el sistema. Una año antes hubo que suspender el abastecimiento por un vertido de hidrocarburos en Utxesa que la mancomunidad atribuyó al mal estado del alcantarillado de Lleida. La entidad denunció a la Paeria de Lleida. La comisión jurídica asesora le dio la razón y estableció el pago de 53.000 euros.