Garrafas de agua para un pueblo de Lleida tras las quejas de vecinos por el uso de rotenona

Los vecinos de Unarre, en La Guingueta d’Àneu, recibirán este miércoles garrafas de agua gratuitas tras la inquietud mostrada ante el uso de rotenona, un ictiocida biodegradable, en los lagos pirenaicos que alimentan el río Unarre, fuente de agua potable para el pueblo. Esta actuación, impulsada por el proyecto Life Resque Alpyr del CSIC, comenzó ayer en los Tres Estanys del Mig y los Tres Estanys de Baix con el doble objetivo de eliminar especies introducidas y restaurar ecológicamente estos lagos de alta montaña, iniciando el primer ensayo de rotenona en un sistema fluvial de España.

Los responsables del proyecto aseguran que la rotenona, extraída de plantas leguminosas, se degrada rápidamente y que no supone riesgo para la red de agua potable local. Además, prevén controles y analíticas rigurosas para garantizar la seguridad. Sin embargo, la iniciativa ha causado preocupación e indignación entre los vecinos y representantes municipales, que lamentan la escasa información y la falta de consideración hacia sus opiniones.

También han expresado inquietud ganaderos cuyo rebaño pasta en el entorno de los lagos por si la rotenona afecta a sus animales, algunos de los cuales están próximos a criar.