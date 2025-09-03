Herido un niño en una atracción de feria en la Seu d'Urgell

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu cerró este martes una atracción del recinto de “firetes” tras la caída de un menor. Una ambulancia del SEM acudió hasta el lugar de los hechos, que se produjeron a media tarde, y trasladó al herido hasta el Sant Hospital. Según el alcalde, Joan Barrera, los hechos tuvieron lugar en una atracción infantil donde, al parecer, el niño resbaló, dio contra la red de protección, que se rompió y el menor cayó a suelo dándose un golpe.

Barrera remarcó que, en un primer momento, al accidente no pareció de gravedad, ya que se hizo un examen médico. De hecho, el niño permaneció en observación, según el primer edil. El consistorio abrió una investigación y los técnicos municipales que certifican el estado de las instalaciones feriales hicieron una primera comprobación del estado de la atracción donde se registró el incidente.

La Seu d’Urgell cerró ayer cinco días de Festa Major con un balance positivo, al margen del incidente en el recinto ferial por la tarde. El consistorio se mostró satisfecho por el desarrollo de los actos festivos y agradeció la labor tanto del personal municipal como de los profesionales y voluntarios que lo han hecho posible. Fuentes municipales remarcaron que todos los actos programados tuvieron un numeroso público.