La familia del niño herido en una atracción en la Seu d'Urgell denuncia al feriante

La familia del niño que el martes por la tarde sufrió un accidente cuando estaba montado en una atracción de la fiesta mayor de la Seu ha denunciado los hechos ante los Mossos d’Esquadra. El alcalde, Joan Barrera, explicó este miércoles que todas las atracciones de la fiesta “habían pasado el examen previo del técnico ingeniero que contrata cada año el ayuntamiento para poder estar tranquilos que cumplen toda la normativa y que pueden funcionar”.

El edil añadió que al conocer la noticia del accidente, “el ingeniero se volvió a desplazar para revisar la instalación”. Los Mossos d’Esquadra se encargan de la investigación y el ayuntamiento se ha sumado a la denuncia para esclarecer lo sucedido “y depurar responsabilidades”. El niño, vecino de La Seu y de 10 años, fue dado de alta tras pasar unas horas en observación.