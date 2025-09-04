Muere un albañil de Alguaire de 64 años al caer del tejado donde trabajaba

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un trabajador de 64 años perdió la vida el pasado martes por la tarde en Alguaire después de sufrir un accidente laboral mientras realizaba tareas de construcción en un inmueble de la localidad.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 18.00 horas en la calle Lluís Companys, cuando el hombre, vecino de Alguaire y albañil muy conocido en el pueblo, cayó desde una altura de unos cuatro metros cuando trabajaba en un tejado. Al lugar acudieron unidades del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que trataron de reanimarlo in situ sin éxito, certificando finalmente su fallecimiento en el mismo lugar.

Con este caso, ya son ocho las muertes por accidente laboral registradas en la provincia en lo que va de año. La mayoría corresponden a sucesos catalogados como traumáticos. En febrero, un joven trabajador del Segrià perdió la vida tras golpearse con un remolque en una empresa de la zona.

Hasta ahora, el último fallecido mientras desempeñaba su trabajo en las comarcas de Lleia era un trabajador temporero en una finca frutícola de Alcarràs, que murió el mes pasado durante una ola de calor. Asimismo, dos de los ocho accidentes mortales registrados en lo que va de año han sido por electrocuciones: un vecino de Lleida de 41 años de edad falleció en enero al sufrir una descarga eléctrica cuando hacía tareas de mantenimiento en una instalación automatizada de riego en Alpicat, mientras que en junio un vecino de Cervera falleció al electrocutarse cuando trabajaba en una línea eléctrica en la partida de Rufea.

También a finales del año pasado, concretamente en el mes de noviembre, un vecino de La Granadella de 41 años perdió la vida al electrocutarse en una finca agrícola de Bovera cuando una máquina tocó unos cables.