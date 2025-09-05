Denuncian cortes en la señal de TV y de telefonía móvil

El ayuntamiento de Sant Llorenç de Morunys ha denunciado las constantes interrupciones de la señal de televisión, que en los últimos días han provocado cortes de varias horas. Esta situación se suma a las deficiencias en la cobertura móvil que el municipio arrastra desde el apagón eléctrico general del pasado mes de abril. Según el consistorio, a pesar de las quejas de vecinos e instituciones, la situación no mejora y, en algunos casos, incluso empeora. “Creemos que es una nueva falta de respeto hacia quienes vivimos en la montaña y en un entorno rural, ya que merecemos ser tratados en igualdad de condiciones que quienes residen en la ciudad”, apuntaron desde el consistorio. Cada vez que se produce una interrupción, desde el ayuntamiento se informa de inmediato a la Generalitat para que restablezca el servicio, pero consideran inaceptable que estas incidencias se repitan más de tres veces en una misma semana. Lamentaron que, aunque muchos representantes políticos dicen defender el mundo rural, en la práctica las condiciones de vida en estas zonas se deterioran en aspectos como la vivienda, la cobertura de telefonía o el transporte público.