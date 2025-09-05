Incendio en una nave de Almacelles y en la cocina de un piso de La Seu

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Bomberos activaron ayer hasta 13 dotaciones para trabajar en la extinción de un incendio que afectó a una pila de alfalfa en una nave en Almacelles. El aviso se recibió a las 6.42 horas y trabajaron durante toda la jornada. La misma empresa dio apoyo para retirar el material no afectado por el fuego. Por otra parte, una persona tuvo que ser atendida la noche del miércoles tras un incendio en la cocina de un piso de La Seu d'Urgell.