Planifican los usos del edificio del Sindicat y las obras para rehabilitarlo

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Sant Guim de Freixenet ha encargado un plan director para definir los usos del edificio del Sindicat Agrícola. Según el alcalde, Francesc Lluch, el documento también establecerá las fases de rehabilitación y adecuación del edificio, con el objetivo de preservar su valor patrimonial e impulsar actividades socioculturales.

La redacción del proyecto se ha adjudicado a la empresa de Solsona Feu Godoy Arquitectura por un importe de 65.000 euros, que se financiarán gracias a una ayuda del departamento de Cultura. Según Lluch, el año pasado la Generalitat también les concedió una subvención de 200.000 euros para ejecutar obras de mantenimiento del edificio en 2026. En una primera fase se cambiarán los cierres, se estabilizará la estructura del edificio y se construirán lavabos.

En el año 2020, el ayuntamiento llegó a un acuerdo con los propietarios para alquilar el edificio, con un convenio de cesión de uso por 60 años y con opción de compra en un futuro. Desde entonces, el inmueble ha acogido diferentes actividades sociales y culturales. El Sindicat Agrícola de Sant Guim de Freixenet, obra de César Martinell a principios del siglo XX, fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN).