SEGRE

Vecinos del Alta Ribagorça, molestos porque el nuevo bus entre Tremp y el Pont de Suert no prevé paradas en pueblos pequeños

Piden que la ruta, que empieza el 12 de septiembre, contemple detenerse en los cruces de Malpàs, Adons y Corroncui

Una vista de Tremp.

Una vista de Tremp.Lleonard Delshams

Lluís Serrano
Publicado por
acn 

Creado:

Actualizado:

Varios vecinos de pueblos pequeños del Alta Ribagorça han mostrado su malestar porque la nueva línea de autobús que unirá Tremp y el Pont de Suert a partir del 12 de septiembre no incluye ninguna parada en los cruces que unen la N-260 con los núcleos de Malpàs, Adons y Corroncui.

Así, lamentan que no se les haya tenido en cuenta y que tampoco se haya facilitado el acceso a este servicio, cuando no tienen ninguna opción de transporte público. Los vecinos han hecho llegar sus demandas a las administraciones locales, pero aseguran que "no han tenido ninguna respuesta ni resultado". La nueva ruta ofrecerá cuatro expediciones por sentido en periodo lectivo, ya que está pensada para facilitar la movilidad de estudiantes entre el Pallars Jussà y el Alta Ribagorça.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking