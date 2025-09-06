Organyà difunde el placer de la lectura con la Fira del Llibre del Pirineu

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La travesía urbana de la C-14 por Organyà ha vuelto a convertirse en un punto de lectura en la 29 Fira del Llibre del Pirineu, que acoge esta localidad del Alt Urgell hasta el domingo. Cerca de doscientos lectores se han concentrado para participar en la Cañada de Libros, una actividad que reivindica el valor y el placer de la lectura como acto popular.