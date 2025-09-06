Térmens cierra el pipi-can por la acumulación de heces de las mascotas

El ayuntamiento de Térmens ha clausurado esta semana el parque canino ubicado al lado del pabellón municipal por el mal uso de esta instalación. La alcaldesa, Concepció Cañadell, explicó que hace un mes se advirtió a los usuarios que llevan a sus perros a este pipi-can de la “obligatoriedad” de recoger las heces de los animales para tener un espacio limpio. “Sin embargo, han pasado los días y la situación no ha mejorado en absoluto y muchos usuarios siguen sin respetar las normas de convivencia”, explicó Cañadell.

Ante esta situación, el consistorio ha decidido cerrar el parque canino. “Entendemos que esta medida perjudica también a aquellas personas que sí hacían bien las cosas, pero el incivismo de unos ha hecho imposible mantener el espacio abierto para otros”. Cañadell explicó que el parque canino fue habilitado en un solar municipal de 250 metros cuadrados, al lado del pabellón y del Passeig, después de recibir varias peticiones de vecinos. “Acordamos que el consistorio se haría cargo del mantenimiento más general y los usuarios deberían retirar diariamente los excrementos de sus mascotas”. “No ha sido así, es una salvajada lo sucio que está y cada día estaba peor, por lo que lo hemos cerrado”, dijo.