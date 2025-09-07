CAZA
Catorce cotos de Lleida se repartirán 1.325 tórtolas
Catorce cotos se repartirán las primeras 1.325 tórtolas que se podrán cazar en Lleida tras cuatro años de prohibición, según datos de la Generalitat. Los cazadores solo podrán abatirlas hoy y el 14 de septiembre, y deberán notificar cada captura a través de una app. Los cotos que han pedido cazar estas aves tendrán cupos que de entre 10 y 315. Según Agricultura, se han asignado siguiendo criterios como la superficie de cada uno o si cazaban esta especie años atrás.
La conselleria aplica así el plan de gestión de esta especie que, en los últimos años, ha vetado cazarla en España, Francia, Portugal e Italia para frenar su declive. El aumento de su población ha permitido este año un reparto que otorga 106.920 a España, de las cuales 5.025 se podrán cazar en Cataluya.
Comienza la caza mayor
Por otra parte, los cazadores empiezan hoy la nueva temporada de caza mayor en Catalunya, que se alargará hasta principios de marzo, y está marcada por el crecimiento sostenido de especies como jabalíes o ciervos, así como por casos de tuberculosis. El propósito será reducir su población para evitar los daños que provocan, especialmente, en el sector ganadero y analizar el volumen de animales afectados por esta enfermedad.