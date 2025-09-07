Drones y perros para pastorear vacas en la Fira de Barruera

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Perros pastores para ganado bovino serán los grandes protagonistas de la Fira de Barruera 2025. Celebrará el primer concurso nacional de perros pastor con vacas, en una cita que promete espectáculo, técnica y tradición del 26 al 28 de septiembre. Los participantes —procedentes de Portugal, Asturias, Aragón o Euskadi, entre otras regiones— enseñarán a ganaderos de la zona cómo los canes pueden ayudarlos en los trabajos de pastoreo en extensiva.

“En La Vall de Boí tenemos principalmente ganado bovino, por lo que quisimos darles más protagonismo y, en vez de hacer exhibiciones de perros con ovejas, quisimos enseñar como los perros pastor pueden ayudar también a conducir ganado bovino”, explicó la alcaldesa, Sònia Bruguera.

Más allá del concurso, el programa arranca el viernes 26 con una jornada del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT), organizada por el departamento de Agricultura y donde técnicos mostrarán cómo los drones abren nuevas posibilidades en la ganadería extensiva. Los técnicos explicarán cómo estas aeronaves permiten vigilar, localizar e incluso guiar al ganado en zonas de difícil acceso, convirtiéndose en una herramienta cada vez más útil frente a los retos del sector.

La programación seguirá con actividades de carácter cultural y divulgativo, con un espacio para repasar la memoria cultural de los pastores, con la presentación de una investigación sobre su vestimenta tradicional y documentales realizados por el Parc Nacional d’Aigüestortes y promovidos por el Museu dels Pastors de Llessui. Por la noche, la comisión de fiestas de Barruera organizará una cena popular que culminará con música y fiesta en la nueva sala polivalente Joan Peralada. El broche festivo llegará el domingo con el desayuno popular, juegos en familia y un mercado de artesanía y productos agroalimentarios. También habrá puertas abiertas a la iglesia de Sant Feliu de Barruera y la final del concurso de perros pastor.