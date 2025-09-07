El asesino de payeses amenazó a otro hombre con un machete

Riesgo de fuga, reiteración delictiva y la violencia de los crímenes. Fueron los argumentos esgrimidos por la Audiencia de Navarra para confirmar la prisión de Allal El Mourabit Ahmmar, presunto autor del asesinato de Ramon Rossell, un payés de 84 años de Vilanova de la Barca que murió el 5 de enero del año pasado tras ser brutalmente agredido con sus tijeras de podar cuando estaba trabajando en su finca, y de otros dos payeses en Navarra a finales de 2023. El supuesto asesino en serie fue detenido el pasado marzo en Beziers, en Francia. De los dos autos que confirman la medida de prisión provisional para el investigado se extrae que los investigadores encontraron varias pruebas de ADN del acusado vinculadas a los asesinatos.

Además, también ratifican su carácter violento. Según la instrucción, en noviembre de 2023, mes en el que se produjo el primer asesinato en Tudela, ocupó una caravana en Cárcar (Navarra) y amenazó a su propietario con un machete de grandes dimensiones. A raíz de este incidente, se hizo un retrato robot del acusado. Además, se denunció que una persona había accedido a un huerto y que había amenazado a otra persona con un cuchillo al advertirle que estaba siendo grabado. En las imágenes, según la investigación, aparece un individuo con una sudadera del propietario de la caravana que ocupó El Mourabit y con ADN que coincide con el del autor del homicidio del agricultor de Ribaforada, en diciembre de 2023.

La Audiencia de Navarra, en su auto, señala que la pena a imponer podría ir de 15 a 25 años por estos hechos, además de que está acusado de otros dos crímenes de agricultores en Ribaforada y Vilanova de la Barca. En otra interlocutoria, en la que también confirma la prisión preventiva por el asesinato de Tudela, la misma Audiencia señala que “no es descabellado pensar que el investigado en libertad pueda nuevamente acometer a otras personas”.

Pendiente de declarar ante el juez por el crimen en el Segrià

� Allal El Mourabit Ahmmar todavía no ha pasado a disposición judicial por el crimen en Ponent, más de tres meses después de que Francia lo extraditara. El caso lo lleva el juzgado de Instrucción número 3 de Lleida y a principios de mes todavía no se había recibido nada al respecto, según fuentes judiciales, que añadieron que confían, que, con la reanudación de la actividad judicial este septiembre, pueda haber algún avance. El Mourabit fue arrestado el 25 de marzo en la localidad de Beziers, en Francia, donde huyó tras el crimen en Ponent. El arrestado, de 54 años, de nacionalidad española y origen marroquí, había sido condenado por yihadismo y unas semanas antes del primer crimen –el 23 de noviembre de 2023 en Tudela– se arrancó una pulsera de control telemático y huyó.