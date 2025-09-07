El primer viaje a Cavallers del bus eléctrico, el 20 de septiembre

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septie,bre, La Vall de Boí mostrará por primera vez al público el nuevo bus eléctrico, con el que visitantes del Parc Nacional accederán a la zona de Cavallers a partir del próximo verano. Así, del martes (día 16) al viernes (19) se podrá visitar el autobús en el exterior de la escuela de La Vall de Boí, con el fin de conocer su funcionamiento y los beneficios ambientales de este medio de transporte. El sábado día 20 se llevarán a cabo los primeros viajes a Cavallers, con salida a las 10 horas y a las 12 desde la Oficina de Turismo, con el guiaje del Parc Nacional (necesario inscripción previa). También se celebrará una bicicletada popular por el río de Barruera el domingo, con dos opciones de ruta.

La adquisición del bus eléctrico por parte del ayuntamiento de La Vall de Boí se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística que desarrolla el municipio. Actualmente se está construyendo un nuevo parking en la zona de la Farga, que será el punto de salida del bus eléctrico, que será de pago, mientras que el acceso a Cavallers estará vetado al tráfico de vehículos.