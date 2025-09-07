Herida una mujer a quién se le ha hundido el suelo del piso en Les Borges Blanques

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una mujer de 54 años ha resultado herida este domingo al mediodía en Les Borges Blanques al hundírsele el suelo del piso y caer hasta la planta inferior. Fuentes de los Bombers de la Generalitat han explicado a la Agència Catalana de Notícies que la mujer se ha filtrado por un agujero provocado por el derrumbe desde el tercer piso hasta el segundo y que ha quedado herida de "cierta gravedad". El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la ha atendido y la ha trasladado al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Los servicios de emergencias han recibido la alerta de los hechos a las 13.19 horas y al llegar al edificio, situado en la calle del Raval de Lleida, se han encontrado a la mujer accidentada. Los Bomberos han constatado el estado deficiente del inmueble y que han fallado los forjados que sostenían el suelo del piso y el techo de la planta de debajo. Con la ayuda de un colchón de vacío han bajado a la herida por la escalera inmovilizada hasta sacarla del edificio.

El 20 de agosto hubo un caso similar en Badalona, donde dos mujeres resultaron heridas también por el hundimiento del suelo de un piso. El derrumbe obligó a desalojar a una quincena de personas de un edificio de 12 viviendas.