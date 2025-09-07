Rescatados excursionistas heridos en La Vall de Boí y Gósol

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat rescataron ayer a un excursionista lesionado en La Vall de Boí. El aviso se recibió a las 14.45 horas, alertando de que una persona se había hecho daño en una pierna y no podía continuar la marcha cerca del refugio Joan Ventosa i Calvell. Hasta el lugar se desplazó un helicóptero con personal del GRAE y un médico del SEM. El herido fue evacuado hasta Vielha. Entretanto, también rescataron a un excursionista herido en la tartera del Pedraforca en Gósol, único municipio leridano del Berguedà. Los Bomberos localizaron al herido, y a su acompañante, e hicieron una primera atención sanitaria. El excursionista fue evacaudo hasta el aeropuerto de La Seu d’Urgell, donde esperaba la ambulancia del SEM. Hasta finales de agosto, los Bomberos han hecho 259 actuaciones de rescates en el medio natural en las comarcas leridanas. Esto supone un descenso del 12% respecto al año pasado. El Pallars Sobirà ha registrado 71 rescates y Aran, 53. Solo en verano, se han hecho 137 rescates, un 17% menos.