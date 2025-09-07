Sort amplía el matadero con una sala de despiece anexa al edificio

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Sort ha habilitado en el edificio del matadero municipal una sala de despiece de carne, que permitirá a los ganaderos de la comarca comercializar directamente sus productos. La instalación, ubicada en un espacio anexo ya existente, responde a la voluntad del consistorio de reforzar el servicio al sector primario y fomentar la venta de proximidad. Forma parte de un proyecto más amplio cuya licitación se ultima estos días e incluirá también la gestión de un puesto de limpieza y desinfección para vehículos de transporte de animales. En el complejo se encuentra también el punto de recogida de carne de caza, aunque separado de las instalaciones de sacrificio y despiece, lo que convierte el recinto en un espacio de referencia para distintos sectores vinculados a la producción alimentaria.

Así, los ganaderos podrán despiezar y envasar la carne sin necesidad de invertir en instalaciones propias. Además, el ayuntamiento, a través del proyecto Sobirà Dinàmic, ofrece asesoramiento técnico y empresarial para que los productores elaboren planes de negocio y estrategias de comercialización. El objetivo es promover la carne extensiva de proximidad y ampliar la cartera de servicios del matadero.

De cara al futuro, el consistorio proyecta la creación de una marca territorial conjunta, en coordinación con varias explotaciones, con la finalidad de promocionar la carne local bajo un sello común de calidad y origen. Actualmente, el matadero de Sort presta servicio tanto a ganaderos del Pallars Sobirà como del Pallars Jussà, tras el cierre del equipamiento municipal de La Pobla de Segur el pasado noviembre.