Detectan por primera vez la presencia de un lince ibérico en el Pirineo

La Asociación para la Defensa del Lobo y el Oso en el Pirineo (ADLO Pirineo) ha detectado por primera vez la presencia de un lince ibérico (Lynx pardinus) en el Pirineo, cerca de la frontera con Francia. Así, el animal ha sido grabado a través de una de las cámaras de seguimiento que hay instaladas en la zona para monitorizar la presencia del oso pardo y el lobo. Desde la entidad, a través de un comunicado, han destacado que el hecho de haber captado un ejemplar de lince en esta área supone un "hito histórico para la conservación de la fauna sensible al territorio", teniendo en cuenta que hasta ahora no se tenía constancia documentada de su presencia. De hecho, la especie que se podía encontrar en el Pirineo era el lince boreal (Lynx lynx), desaparecido hace décadas.

Desde de ADLO Pirineo afirman que, probablemente, se trata de una de las detecciones de lince ibérico a mayor altitud de la península Ibérica, ya que la cámara de fototrampeo está situada a casi 1.750 metros de altitud, en el Pirineo axial y a siete kilómetros de la frontera con Francia. Se trata de una zona, según han detallado desde la entidad, con presencia de liebres, rebecos, corzos y otros ungulados, además de marmotas.

El desplazamiento del lince ibérico sería poco habitual en la especie, teniendo en cuenta que lo ha hecho un animal de 4 años procedente de la sierra norte de Sevilla. Su detección se produjo en abril, aunque la cámara no fue revisada hasta este verano. También fue grabado en vídeo en otro dispositivo próximo, en el cual se ve caminando durante la noche.

La detección del lince ibérico confirma el Pirineo como hábitat potencial y refuerza la necesidad urgente de impulsar su reintroducción y conservación, según han expresado desde de ADLO Pirineo. Añaden que, con su presencia, se pone de manifiesto en el cual, en un contexto de cambio climático, tanto las Terres de Lleida como determinados valles pirenaicos se pueden convertir eco-regiones adecuadas para la especie.

Piden un plan de reintroducción del lince

Además de ser un símbolo de biodiversidad, la especie ha tenido históricamente un papel clave como depredador natural de conejos, que representan cerca del 90% de su dieta. Este hecho ofrece una alternativa ecológica y sostenible al actual problema de la sobrepoblación de estos animales en zonas como las Terres de Lleida. En este sentido, desde la entidad consideran "inaceptable" que todavía se promueva el uso de venenos para controlarlas. Así, lamentan que además de ser una "práctica cruel y provisional", también "pone en riesgo la salud de otras especies amenazadas y la calidad de los ecosistemas".

Desde ADLO Pirineo piden el inicio "inmediato" de un programa piloto de reintroducción del lince ibérico en las zonas más afectadas por la sobreabundancia de conejos. Así, argumentan que es una medida "avalada por la ciencia" y que "puede ofrecer una solución natural a un problema que afecta a los agricultores". Hace falta tener presente, detallan, que según varios estudios "los daños que puede causar un lince a la ganadería no son mayores que los daños que puede causar un zorro, un jineta o una garduña".

La entidad también alega que, en otras comunidades autónomas, la presencia del lince ha actuado como motor para la creación de nuevas empresas especializadas, convirtiéndose en uno de los factores que han impulsado el empleo en sectores como la restauración y el ecoturismo. De esta manera, concluyen que se trata de una especie "absolutamente compatible con la actividad primaria de cada territorio y, al mismo tiempo, de un símbolo de biodiversidad con una amplia aceptación social".