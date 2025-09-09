El proyecto de fotografías ‘La b/vellesa del Pirineu’ llega a Martinet

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Poner en valor la sabiduría de la gente mayor de los pueblos de montaña en el Pirineo a través de una muestra con decenas de imágenes, en gran formato, que recogen también una historia de vida de cada uno de los participantes. Este es el proyecto La b/vellesa del Pirineu, que impulsa la fotógrafa profesional de Estamariu Gemma Pla de @Tucunfotografia y que el fin de semana estrenó nuevas fotografías en Martinet. Se trata de un conjunto de 18 imágenes, elaboradas en un lienzo de lona de 2 metros cada una de ellas, distribuidas en un recorrido señalizado que discurre por la calle Major y las vías de alrededor del ayuntamiento. En el marco del mismo proyecto, la fotógrafa estrenó en agosto otras 12 imágenes en el mismo municipio de Montellà i Martinet. En este caso, fue en los pueblos de Montellà, Estana, Víllec y Béixec. Pla estrenó el primero de sus trabajos hace ahora tres años en Estamariu, su lugar de residencia desde hace 7 años. Después de llegar a Lles de Cerdanya, en el año 2024, con imágenes de gente mayor de los núcleos de Lles, Aransa, Travesseres, Viliella y Mussa, la fotógrafa continúa trabajando con otros municipios y anima a los ayuntamientos interesados a contactar para ampliar la iniciativa por otros puntos del Pirineo.