Impulsan la mejora del centro histórico a través de la ley de Barrios

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu impulsará un plan de mejora del centro histórico de la ciudad. El alcalde, Joan Barrera (PSC), explicó que están trabajando a través de un plan de participación previo con la ciudadanía y con los diferentes grupos municipales con el objetivo de presentarse a la primera convocatoria y optar así a las subvenciones del plan de Barrios y Villas 2025-2029 que impulsa la Generalitat.

Según el edil, además de los grupos a la oposición (ERC, Junts y la CUP), “nos hemos reunido con entidades, colectivos y asociaciones como el Consejo Municipal de la Gente Mayor, Autea, el Esplai de la Gent Gran, la asociación de vecinos de la calle Canonges, la Unió de Botiguers y la Asociación de Empresarios”. “El objetivo es recoger ideas y opiniones que servirán para elaborar el proyecto definitivo que se presentará a la convocatoria”, añadió. El consistorio adjudicó en agosto un estudio previo a Jornet Llop Pastor, SLP para presentarse a las ayudas. El objetivo es optar a la ayuda máxima, que es de 12,5 millones de euros. El 70% procederá del propio plan de Barrios, mientras que el 30% restante será de fondos propios, de otros departamentos de la Generalitat, de otros organismos públicos o de Fondos Europeos.