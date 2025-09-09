Impulsan la mejora del centro histórico a través de la ley de Barrios
El ayuntamiento de La Seu impulsará un plan de mejora del centro histórico de la ciudad. El alcalde, Joan Barrera (PSC), explicó que están trabajando a través de un plan de participación previo con la ciudadanía y con los diferentes grupos municipales con el objetivo de presentarse a la primera convocatoria y optar así a las subvenciones del plan de Barrios y Villas 2025-2029 que impulsa la Generalitat.
Según el edil, además de los grupos a la oposición (ERC, Junts y la CUP), “nos hemos reunido con entidades, colectivos y asociaciones como el Consejo Municipal de la Gente Mayor, Autea, el Esplai de la Gent Gran, la asociación de vecinos de la calle Canonges, la Unió de Botiguers y la Asociación de Empresarios”. “El objetivo es recoger ideas y opiniones que servirán para elaborar el proyecto definitivo que se presentará a la convocatoria”, añadió. El consistorio adjudicó en agosto un estudio previo a Jornet Llop Pastor, SLP para presentarse a las ayudas. El objetivo es optar a la ayuda máxima, que es de 12,5 millones de euros. El 70% procederá del propio plan de Barrios, mientras que el 30% restante será de fondos propios, de otros departamentos de la Generalitat, de otros organismos públicos o de Fondos Europeos.