La primera piedra de Inefc Pirineus, el día 22

Las obras para construir el nuevo centro universitario de INEFC Pirineus en La Seu empezarán el próximo día 22 de septiembre. El anuncio lo hizo ayer la directora del centro educativo en la ciudad, Sílvia Puigarnau, que indicó que preparan “una jornada muy especial” para la colocación de la primera piedra en los terrenos de la Horta del Vailra. La obra irá a cargo de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por ACSA Sorigué y Soges, que ha ganado el concurso por un importe de 11.631.451 euros.

Puigarnau hizo el anuncio en el marco del acto de bienvenida por el inicio del curso a los alumnos de la quinta promoción, que suman 40 jóvenes estudiantes. El alcalde, Joan Barrera, destacó el incremento de alumnos que supondrá el nuevo equipamiento, que “permitirá ampliar de 40 hasta 80 los alumnos que podrán inscribirse en cada curso e incluso ampliar los grados universitarios” ofertados, añadió.

La previsión es que el equipamiento empiece a funcionar a principios del año 2027 con la incorporación de la sexta promoción de Inefc Pirineus en marcha. El nuevo edificio permitirá a los universitarios abandonar las instalaciones provisionales del centro cultural Les Monges. Antes de la bienvenida, el Parc Olímpic del Segre fue el escenario del primer día de clases, donde el nuevo alumnado se estrenó con la práctica de un raid de aventura, con diferentes pruebas deportivas y lúdicas.