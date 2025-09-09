Protesta para exigir obras en Balaguer y estreno de la nueva escuela en El Poal

El curso escolar comenzó ayer en las comarcas de Lleida para casi 61.000 alumnos de Infantil, Primaria y ESO, en una jornada en la que hubo desde protestas hasta celebraciones. En Balaguer, familias de escolares se manifestaron para exigir obras en la escuela Mont-roig, mientras que El Poal estrenó su nuevo colegio tras décadas de reivindicación.

El inicio del curso escolar para cerca de 61.000 alumnos de Infantil, Primaria y ESO en Lleida abarcó ayer desde protestas hasta celebraciones. En Balaguer, la asociación de familias de alumnos (AFA) convocó a escolares, familias y maestros a las puertas del colegio Mont-roig para reclamar que se acabe la construcción del centro. Hace 15 años que reclaman la segunda fase de las obras para sustituir los barracones. La AFA considera que estos módulos prefabricados no permiten desarrollar las clases en condiciones adecuadas y añadieron que solo reciben promesas e incumplimientos por parte de las administraciones. La entidad desplegó pancartas reivindicativas en la entrada del colegio.

En el extremo opuesto se encontraba ayer El Poal, que celebró la inaguración de su nueva escuela tras más de tres décadas de reivindicación. El nuevo centro abre después de casi un siglo en que los alumnos recibieron clase en los bajos del ayuntamiento y usaron la plaza central como patio. Las viejas aulas sufrían humedades y cortes de luz frecuentes. Las familias mostraban una gran satisfacción por un cambio que calificaron de “abismal” y la alcaldesa, Estela Lleonart, afirmó que es un día “histórico” para el municipio. La directora del centro, Montse Domenjó, destacó que el colegio tiene 67 alumnos, 7 de ellos de la guardería en el mismo edificio. “Hace 23 años éramos unos 40, ahora somos 63. La escuela ha crecido”, dijo.

También Bellver de Cerdanya estrenó el instituto escuela, mientras que Castelló de Farfanya inició el curso con el colegio rehabilitado, tras dos años con parte del edificio apuntalado.

Por otro lado, los sindicatos volvieron a denunciar ayer la precariedad del personal docente, el exceso de burocracia y los múltiples “frentes abiertos” que tiene Educación tras un verano marcado por el caos con las adjudicaciones de plazas. Rosa Aguilà, de USTEC, remarcó que el 35% de los alumnos catalanes tienen necesidades educativas especiales, un 15% está en situación de pobreza y que los docentes catalanes son los peores pagados del Estado. Por ello, USTEC plantea una manifestación este octubre para pedir mejoras salariales y laborales. Por su parte, Rosa Montané (CCOO) añadió que a estos problemas se suma que “hay muchos centros con barracones y docentes que asumen trabajos que no deberían por falta de personal”. También criticó los problemas “a nivel familiar y organizativo” por el caos al adjudicar plazas. Por su parte, la Federació Allem denunció falta de recursos para los más de 140 alumnos de sus centros especiales en Lleida (ver página 34).

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó que “en el inicio del curso nos proponemos un camino de mejora con vocación de excelencia”. La consellera de Educación, Esther Niubó, dijo que todas las escuelas catalanas pudieron abrir.