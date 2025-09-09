Ratifican 5 años a un exdocente por abusar de una alumna en Vielha

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la condena a 5 años de prisión para un exprofesor de guitarra de una academia de Vielha — actualmente cerrada— por abusar de una alumna desde que tenía 11 años entre 2015 y 2017. El tribunal confirma así la pena impuesta por la Audiencia de Lleida, en su sentencia del pasado noviembre, y rechaza el recurso presentado por la defensa del procesado.

En la sentencia, se da por probado que el acusado aprovechó “los momentos en que impartía clases de guitarra para llevar a cabo abusos sexuales” hacia la menor. El caso fue denunciado en 2021. La víctima no reveló lo que había ocurrido hasta que empezó Bachillerato tras una clase de Filosofía. Según el TSJC, no se vislunbra “el más mínimo indicio de ánimo espurio” en la víctima y añade que esta “concreta el lugar donde se produjeron los tocamientos, cuándo empezaron, durante cuánto tiempo, tipo de tocamientos, cómo se producían, cómo progresaron y lo que sintió”. Sobre el tiempo que tardó la víctima en denunciar, el tribunal señala que “se trata de algo habitual en los casos de abusos por parte de familiares o profesores a menores de edad que no cuentan con los recursos necesarios para explicarlos, que incluso los normalizan y que solo después, más mayores y cuando tienen más información, normalmente a través de las clases de educación sexual, adquieren consciencia de la anormalidad que suponían”.

También rechaza rebajar la indemnización que debe pagar a la víctima, fijada por la Audiencia en 40.000 euros, al constatar la edad de la afectada, entre 11 y 13 años, que los tocamientos se produjeron con una frecuencia semanal “en un momento de vulnerabilidad” y las consecuencias que le produjeron dichos abusos, con daños psicológicos que califica de “incuestionables”. Asimismo, el TSJC rechaza la pretensión de la defensa de apelar a que el procesado ya fue absuelto por otro caso de abusos a una alumna en 2019. El tribunal recuerda que cada caso es distinto y que depende de si las pruebas si son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. La sentencia aún puede recurrise ante el Tribunal Supremo.