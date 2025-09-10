Denunciados tres hombres por vender 'gas de la risa' en Bellpuig, una droga en auge entre los jóvenes

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a tres hombres, de 22, 23 y 37 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por vender óxido nitroso en Bellpuig, una droga conocida como 'el gas de la risa' que en los últimos años se ha popularizado sobre todo entre los jóvenes. Los hechos pasaron este miércoles hacia las 01.30 horas cuando una dotación policial, que hacía tareas de seguridad, detectó a un grupo de gente alrededor de tres coches aparcados en un descampado próximo al municipio. Los agentes identificaron a las personas y registraron e intervinieron del maletero de los vehículos 83 potes de óxido nitroso, distribuidos en 14 cajas. También localizaron y denunciaron a tres personas que, supuestamente, se encargaban de vender los tarros.

El óxido nitroso, conocido como 'el gas de la risa', se ha convertido en una droga muy popular entre los jóvenes por su bajo coste, en comparación con otras sustancias estupefacientes, y porque es fácil de adquirir, aunque su uso recreativo está prohibido.

A pesar de eso, los Mossos d'Esquadra alertan de que el consumo de esta sustancia puede comportar graves afectaciones para la salud de los consumidores, como falta de oxígeno en el cerebro, daños en la médula espinal, una disminución de vitamina B12 que puede provocar problemas neurológicos y cognitivos y, en grandes cantidades, puede llevar a la muerte por asfixia, aparte de ser muy tóxica para el medio ambiente.