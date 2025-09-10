SEGRE
Simulacre

A les 10.00 hores sonarà un alarma a tots els mòbils en una prova de Protecció Civil

CERTAMEN

Tremp acoge Elektra, la fiesta del agua y la luz

La presentación de la jornada sobre la llegada de La Canadenca al Pallars ayer en la Diputación. - D.LL.

La presentación de la jornada sobre la llegada de La Canadenca al Pallars ayer en la Diputación. - D.LL.

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

En:

La llegada de La Canadenca al Pallars será el eje central de la segunda edición de Elektra, Festa de l’Aigua i la Llum de Tremp. Se celebrará entre el 26 y 28 de este mes y pondrá énfasis en la llegada de los primeros técnicos de esta empresa a Tremp para comenzar las prospecciones y proyectar la presa del pantano de Sant Antoni. Las jornadas rememoran esa época y están organizadas por el ayuntamiento y la Associació Cultural Pirineus Watt. Durante tres días se podrá disfrutar de un programa de actos con propuestas diversas, que van desde conferencias en lugares insólitos, visitas guiadas y recreaciones históricas. El hilo conductor es la transformación que se produjo en el Pallars con la llegada La Canadenca para construir centrales hidroeléctricas que darían luz a ciudades e industrias.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking