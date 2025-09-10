Tremp acoge Elektra, la fiesta del agua y la luz

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La llegada de La Canadenca al Pallars será el eje central de la segunda edición de Elektra, Festa de l’Aigua i la Llum de Tremp. Se celebrará entre el 26 y 28 de este mes y pondrá énfasis en la llegada de los primeros técnicos de esta empresa a Tremp para comenzar las prospecciones y proyectar la presa del pantano de Sant Antoni. Las jornadas rememoran esa época y están organizadas por el ayuntamiento y la Associació Cultural Pirineus Watt. Durante tres días se podrá disfrutar de un programa de actos con propuestas diversas, que van desde conferencias en lugares insólitos, visitas guiadas y recreaciones históricas. El hilo conductor es la transformación que se produjo en el Pallars con la llegada La Canadenca para construir centrales hidroeléctricas que darían luz a ciudades e industrias.