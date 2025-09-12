Ampliarán el cementerio de Ivars d’Urgell

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Ivars d’Urgell ampliará el cementerio municipal con la construcción de 96 nuevos nichos. El proyecto, con un presupuesto de 139.882,86 euros, se encuentra actualmente en licitación. La obra prevé levantar cuatro columnas con una docena de tumbas a cada lado y se ejecutará mediante módulos prefabricados, lo que permitirá completar los trabajos en unos tres meses.

Por otra parte, Mollerussa tiene pendiente la licitación de 88 nuevos nichos en la zona nueva del cementerio, con un presupuesto de 107.793 euros. Los precios de concesión se mantienen como referencia: 600 euros en la cuarta fila y hasta 1.900 euros en la segunda.