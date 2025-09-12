El Teatre Ateneu programa hasta 21 espectáculos en su tercer año

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El Teatre Ateneu presentó la semana pasada dentro de los actos de Festa Major la programación de su tercera temporada. Desde este septiembre hasta el mes de junio se han programado 21 espectáculos en que se incluyen propuestas de artes escénicas, conciertos y obras familiares de La Xarxa. Según la concejala de cultura Agnès Pla, “el proyecto iniciado en febrero del 2021 se consolida y se reafirma como un referente cultural en todo el territorio”.

Entre las propuestas más destacadas de la nueva temporada se encuentran Les Mares, de Fel Faixedas y Carles Xuriguera, el concierto de El Petit de Cal Eril, la colaboración con el festival Jazz Tardor de Lleida con la participación de la Orquestra Simfònica de Sant Cugat y el espectáculo Veus que no veus, de la pallasa Pepa Plana, entre otras.

Hasta el 15 de septiembre el público puede adquirir los abonos de la temporada para 14 espectáculos. Hay tres opciones disponibles: abono general, tan solo de artes escénicas o de música. La programación también se complementa con 18 sesiones del Circuit Urgellenc de Cinema un sábado al mes y el Cicle Gaudí.

La comisión artística del Teatre Ateneu se encarga de hacer la selección de obras de la temporada. Está formada por la concejala y la técnica de cultura del ayuntamiento, y artistas y miembros de la Associació l’Ateneu de Guissona y La Xarxa.

Por otra parte, Guissona acogió ayer el estreno del nuevo proyecto itinerante Les Arts en Marxa con el espectáculo Òpera per tutti, una obra llena de humor y ópera clásica dirigida por Edu Pericas que ha pasado por diferentes salas de teatro de Barcelona.

Esta iniciativa de la productora Anexa nació con el objetivo de acercar la cultura a una decena de municipios pequeños. Un camión-teatro con un escenario desplegable se trasladará por diferentes localidades de menos de 5.000 habitantes que no cuentan con infraestructuras teatrales estables, con la excepción de Guissona donde residen 7.500 personas y cuentan con el Teatre Ateneu. Entre septiembre y octubre pasará por Camprodon, Les Masies de Voltregà, La Pobla de Lillet, Els Pallaresos, Linyola, Besalú, Casserres, Santa Bàrbara, Sant Julià de Vilatorta y Martorelles. bonÀrea Agrupa es el patrocinador oficial del proyecto Les Arts en Marxa.

Vuelve el Festival Embarca’t de música familiar con El Pot Petit

Guissona también se prepara para vivir este sábado una nueva edición del Festival Embarca’t en la zona deportiva. Se trata de un certamen que apuesta por la música familiar organizado por Oa2 Produccions y el ayuntamiento de Guissona. La programación contará con el concierto de El Pot Petit, Ambauka con su espectáculo Peti qui peti y el espectáculo de percusión Batucando no Ar de Alea Teatre. El recinto abrirá puertas a las 16 horas y también contará con hinchables, talleres, pintacaras y otras sorpresas. Las entradas tienen un precio de 22 euros y se pueden adquirir online.

Como novedad, este año el festival ofrecerá el concierto de Versions per Xics de forma gratuita a las 11.30 horas en la plaza Bisbe Benlloch para que tods puedan unirse a la fiesta. Es la tercera edición que se organiza del Festival Embarca’t en la Segarra, la primera fue en Cervera y las dos últimas en Guissona.