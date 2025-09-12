Incendio de un camión en la AP-2 y coches volcados en Baix Pallars y Cabó

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat extinguieron ayer un incendio que calcinó la carga de un camión en la AP-2 en Les Borges Blanques. El fuego se inició a las 1.47 horas de la madrugada y afectó al remolque, que transportaba productos de alimentación. Los efectivos tuvieron que cubrirlo varias veces con espuma para apagar el fuego, activándose también por la mañana para acabar de sofocarlo. A causa del incidente, a media mañana se registraron dos kilómetros de retención en la autopista entre L'Albi y Les Borges Blanques en dirección a Lleida. Se tuvo que cortar un carril durante las tareas de retirada del camión incendiado. Sobre las 13.00 horas, se dio por normalizada la circulación.

Por otra parte, el conductor de un turismo resultó herido al sufrir una salida de vía y volcar con su coche en un talud en la N-260 en Baix Pallars. El aviso se recibió a las 15.18 horas y el herido, que quedó atrapado en el interior del coche, fue evacuado por el SEM al hospital de Tremp. El accidente obligó a cortar un carril de esta vía. En Guissona, otra persona también resultó herida tras una colisión entre dos turismos en la carretera L313. La noche del miércoles, hubo una salida de vía de un turismo en la A-2 en Vilagrassa. Entretanto, un vehículo se desfrenó y cayó por un talud en Cabó. En ese momento, no había nadie en su interior.