Quejas en el Segrià al quedarse sin bus 20 alumnos de Bachillerato

Publicado por Maria Molina Periodista

Una veintena de familias de Corbins y Torrelameu protestan por el recorte en el transporte escolar en la ruta entre Torrelameu-Corbins y el Institut Lladonosa de Lleida para los estudiantes de postobligatoria y ciclos (Bachillerato y Formación Profesional) justo al inicio del curso que comienza hoy. El servicio contaba el año pasado con dos autobuses de 55 plazas cada uno pero el argumento que ha dado Educación es que al bajar el número de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que tiene plazas asignadas prioritarias, se utilizará un segundo bus más pequeño. Ello ha dejado fuera a los alumnos mayores.

Las familias, la mayoría de Corbins, critican que se les haya informado a última hora, ya que deja sin alternativa de transporte a los alumnos afectados que habían tramitado solicitudes con la confianza de que tendrían plaza de transporte, explicó el alcalde de Corbins, Jordi Verdú. La situación se agrava porque tanto Corbins como Torrelameu no disponen de conexión de transporte público con Lleida en horario escolar. De este modo, si cogen la línea regular de las siete de la mañana llegan casi una hora antes al instituto y si utilizan la de después llegan media hora tarde, indico Verdú. Las familias alertan de que “esta situación puede conducir al abandono escolar prematuro y una clara vulneración de la igualdad de oportunidades entre los alumnos de zonas urbanas y rurales. No Puede ser que el futuro académico de nuestros hijos e hijas dependa de si hay suficientes niños de la ESO para llenar un autocar”, critican. Acusan a Educación de no planificar con previsión y desentenderse de las necesidades de los estudiantes que viven fuera de Lleida. Exigen tanto al consell del Segrià como a la conselleria que busque una solución urgente y estable. Por su parte, el alcalde de Torrelameu, Carles Comes, indicó que se trabaja en una solución.

El presidente del consell del Segrià, David Masot, explicó que es una situación que se repite todos los años con alumnos de enseñanza postobligatoria. La conselleria aduce que no tiene el deber de cubrir estas plazas con transporte escolar “pero es la que tiene que buscar una solución, ya que los alumnos no tienen la culpa”. Indicó que se mantienen reuniones, ya que el Lladonosa no es el único instituto. La situación es más grave en La Caparrella”.