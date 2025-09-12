Rechazo a las cámaras de lectura de matrículas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Vecinos del centro histórico de Solsona han expresado su malestar por la instalación de cámaras de lectura de matrículas en los principales accesos al núcleo antiguo de la capital, en fase de pruebas desde el pasado año y que entrará en vigor a principios de 2026. El ayuntamiento puso a consulta la propuesta del reglamento que regula las pilonas automáticas y también las cámaras de lectura de matrículas hasta el pasado día 6 de este mes, con el fin de ordenar la movilidad y pacificar el tránsito en el núcleo antiguo controlando el acceso de vehículos fuera de los horarios comerciales.

Algunos consideran que podría haber medidas alternativas como la regulación del estacionamiento de las zonas verdes y azules en el núcleo antiguo, uno dels principales factores que complica el tráfico y la movilidad de los peatones. También inciden en un mayor control de las áreas donde se estaciona de forma descontrolada como es el caso de las plazas Sant Joan y de Sant Salvador.

Escuchar a todos

La alcaldesa de Solsona, Judit Gisbert, indicó que se ha priorizado el sistema de lectura de matrículas y se han ampliado los dos puntos de control de acceso al centro histórico. “Ya nos hemos reunido con los vecinos y lo haremos siempre que haga falta porque siempre se ha escuchado a todo el mundo. La propuesta del reglamento ha estado a consulta pública hasta el pasado día 6 y ahora estudiaremos todas las aportaciones que se nos hagan”, remarcó la primera edil.

Ubicación

Las cámaras están instaladas en los portales del Castell y del Pont, en la entrada de la plaza de Palau desde Vall Calent y en las calles de la Regata y de Sant Pau, mientras que la recepción de las imágenes se centraliza en la comisaría de la Policía Local.

El nuevo sistema autorizará la entrada de vehículos únicamente con la lectura de la matrícula, que residentes y comerciantes deberán facilitar al consistorio. Podrán solicitar la autorización fuera del horario de apertura los residentes del núcleo antiguo, los propietarios o los que alquilan plazas de aparcamiento, entre otros.

La regulación del tráfico en el centro histórico ha sido una cuestión que ha preocupado al ayuntamiento desde hace años y en la que han trabajado diferentes corporaciones.