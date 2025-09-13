Atracciones a tocar de la comisaría de Tàrrega

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los sindicatos de mossos d’esquadra SAP-FEPOL y SME-FEPOL han trasladado una queja a la Dirección General de Policía para denunciar que a tocar de la comisaría de Tàrrega se han instalado las firetes con motivo de la Fira de Teatre, “generando una máxima inseguridad en todos los ámbitos”. Ambos hicieron público un comunicado en el que denuncian la “irresponsabilidad” del ayuntamiento por “no tener en cuenta la seguridad de las personas del cuerpo de Mossos”. También explican que “no es la primera vez que sucede y, aparte de no poner una solución al respecto, la situación todavía se agrava”. Ambos sindicatos argumentan que “durante una semana las dependencias, los vehículos, así como los agentes quedan expuestos visualmente en el exterior con un incremento de riesgos excesivos que no debería producirse”. Reclaman a la dirección del cuerpo que “de manera inmediata” efectúe gestiones con el ayuntamiento para buscar soluciones. Por su parte, el consistorio no valoró esta situación, mientras que FiraTàrrega afirmó que el asunto se tratará pasada la feria para una posible reorganización del espacio.