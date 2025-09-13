Bagergue vò proïbir as visitaires aparcar en centre istoric
En casc antic e carrèr adjacents deth pòble a compdar der 1 de gèr
Era Entitat Municipau Descentralizada (EMD) de Bagergue a iniciat es tramits tà pedonhalizar eth centre istoric e es sòns carrèrs adjacents. Entad aquerò plantege ua regulacion que sonque permeterà aparcar en aguesta zòna as veïculs de vesins. Es visitaires sonque poiràn hè’c en parçans delimitadi entad aguesta finalitat e qu’encara son per determinar. Ath delà, poiràn emplegar es parcatges disuasòris dejà existenti dehòra deth casc urban.
Aguesta prepausa respon ath creishement urbanistic de Bagergue, que se trape en tot assolidar-se principauments laguens deth casc urban. Ad aguesta situacion se some era proliferacion de pisi toristics (HUT) que non dispausen de plaça de parcatge pròpria. S’a dubèrt un procès participatiu en qu’es vesins pòden presentar allegacions, suggeriments o reclamacions pendent 30 dies abils. Un viatge finalizat aguest termini, er Ajuntament de Naut Aran e era EMD de Bagergue avaloraràn es aportacions ciutadanes entara aprobacion definitiva dera ordenança.
En çò que tanh as sancions as infractors, aguestes se regiràn pera ordenança de mobilitat de Naut Aran, qu’establissen ua multa aproximada de 80 èuros per infraccions comunes, coma estacionar de forma incorrècta. D’aprovar-se era prepausa, era naua regulacion entrarie en vigor a compdar der 1 de gèr deth pròplèu an.
Sus er estacionament, se permeterà qu’es visitaires poguen aparcar un maximom de dues ores en zònes especificaments senhalizades. Atau madeish, seràn autorizadi es veïculs que complissen quauqu’ua des següentes condicions: pagar er impòst sus veïculs de traccion mecanica (IVTM) en Naut Aran damb ua antiguitat minima de cinc ans; èster titolar o conductor empadronat en Bagergue de hè com a minim dètz ans; o èster veïculs de familhars de prumèr grad de vesins de Bagergue qu’en siguen de hè mès de quinze ans. Es veïculs autorizadi auràn de portar un distintiu visible.