Cinco pueblos de Lleida no han construido ninguna vivienda en más de 30 años

Cinco municipios leridanos no han construido ninguna vivienda en más de treinta años. Se trata de Abella de la Conca, Biosca, Cabanabona, Lladurs y Les Oluges, según datos del departamento de Vivienda de la Generalitat, elaborados a partir de los visados de colegios de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación. A ellos se suman otros 32 municipios donde apenas se han concedido licencias para entre una y cinco viviendas.

Estas cifras ilustran hasta qué punto el estallido de la burbuja inmobiliaria cambió el panorama de la construcción. Entre 1993 y 2008, un periodo de 16 años, en la demarcación se iniciaron 88.862 viviendas, mientras que en los siguientes dieciséis años –del 2009 al 2024– la cifra se desplomó hasta las 8.825, un descenso de prácticamente el 90%.

La construcción tocó fondo en 2013, cuando solo se iniciaron 202 viviendas en toda la provincia, menos de una por municipio de Lleida. Nada que ver con 2006, el año récord justo antes de la crisis, cuando se comenzaron 13.864 proyectos. El frenazo fue abrupto, ya que en 2008, dos años después del máximo histórico, únicamente hubo 3.337 nuevos proyectos, cuatro veces menos que en 2006. El contraste es aún más evidente si se compara la cifra récord de pisos acabados en 2007 (6.879) con la fuerte caída de 2009, cuando solo se completaron 3.130.

El boom inmobiliario también dejó una estela de proyectos inacabados. El cierre de numerosas promotoras fue uno de los símbolos del colapso del sector, que dejaron esqueletos de edificios sin terminar en gran parte del territorio. Así las cosas, algunos proyectos sí siguieron avanzando, puesto que desde 2009 hasta el pasado año se han terminado más viviendas de las que se han empezado, con 15.848 frente a 8.825.

A pesar de este retroceso, una veintena de municipios ha superado las mil viviendas iniciadas en el periodo analizado, entre ellas, todas las capitales de comarca salvo Sort, en el Sobirà, y La Vall de Boí, en la Alta Ribagorça. Lleida capital lidera el ranking, con 25.469 licencias de obra. Le siguen Tàrrega (4.765), Mollerussa (3.847), Balaguer (3.815) y Alcarràs (3.563).

En la etapa posterior a la crisis, entre 2009 y 2024, Lleida vuelve a encabezar la estadística con 3.312 viviendas, seguida de Naut Aran, con 436, un municipio que refleja el dinamismo turístico del Pirineo.

