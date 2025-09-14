La demarcación de Lleida cierra el puente de la Diada con una ocupación media del 75%

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los alojamientos de la demarcación de Lleida cerrarán este domingo el puente de la Festividad con una ocupación media del 75%, según el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida. Uno de los principales reclamos ha sido el inicio de la temporada de setas, aparte de la oferta de actividades entorno la naturaleza, la cultura, la gastronomía y la aventura.

Concretamente, los hoteles del Pirineo han registrado una ocupación de entre el 80% y el 90%, mientras que los de Ponent han alcanzado el 40%.

En relación a los bungalows de los campings, la ocupación ha llegado al 60%, si bien en las casas rurales se ha subido hasta el 70%. Las lluvias de la noche de viernes a sábado y el cielo nublado han dificultado la llegada de reservas de última hora a las empresas de turismo activo.