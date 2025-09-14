Formación pionera para guías de ríos y barrancos del Noguera Pallaresa

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha organizado una formación pionera dirigida a los guías de ríos y barrancos del Noguera Pallaresa. La formación se inició el pasado martes con una sesión teórica impartida por expertos, que sirvió para contextualizar la importancia ecológica y cultural del río. Al día siguiente, los guías realizaron dos salidas de campo, una en el propio río y otra en un barranco, donde pudieron aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos y observar de primera mano las características singulares del entorno.

El programa ha permitido a los participantes profundizar en el reconocimiento y la interpretación de los valores naturales y culturales del entorno donde desarrollan su actividad profesional. Además, se ha hecho especial énfasis en la aplicación de buenas prácticas de sostenibilidad y en la importancia de transmitir a los clientes y usuarios la necesidad de cuidar y preservar el territorio donde se realizan las actividades acuáticas y de aventura. Este curso forma parte de una actuación prevista en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), así como del plan de actuaciones del Wild Rivers Site del alto Noguera Pallaresa, un proyecto que busca potenciar un modelo turístico basado en el respeto a la naturaleza y la promoción de la conservación ambiental. Ha contado con subvención pública y será valorada positivamente para las empresas de guías en el proceso de acreditación de la mencionada CETS. Está prevista la realización de un nuevo curso en la primavera de 2026, con el fin de continuar ampliando la formación ambiental específica dentro del sector.