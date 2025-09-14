Los primeros bungalows de la Pobla de Segur, para los alumnos de ciclos de deportes

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Pobla de Segur cederá los tres primeros bungalows rehabilitados de la antigua área vacacional al Institut Centre d’Esports de Muntanya (ICEM). Lo hará para que alumnos de los ciclos de deportes puedan alojarse en ellos durante las semanas en que concentran sus módulos prácticos, una etapa formativa que a menudo supone dificultades para encontrar vivienda en la zona. El consistorio prevé que los primeros bungalows estén listos antes de la próxima primavera, coincidiendo con el fin de la primera edición de la FP dual de construcción que impulsa la asociación Reintegra. Los estudiantes de este programa son los encargados de ejecutar los trabajos de rehabilitación como parte de su formación práctica.

El alcalde, Marc Baró, avanzó que los alojamientos tendrán licencia de uso turístico, lo que permitirá su alquiler por estancias inferiores a 30 días. “No queremos hacer negocio, sino ofrecerlos a un precio razonable para que los alumnos no se vean obligados a dormir en furgonetas”, explicó. El dinero que se obtenga del alquiler se reinvertirá en la recuperación del resto de los 18 bungalows. Los planes municipales pasan por reabrir toda la Ciutat de Vacances tanto para estudiantes como para turistas en periodos vacacionales. Además, el ayuntamiento estudia incluir el proyecto en el futuro Plan de Barrios, con el fin de construir aún más bungalows para dinamizar la actividad económica del municipio. Paralelamente, el consistorio solicitará de nuevo una subvención al departamento de Educación para repetir el programa de FP. “Las empresas están muy satisfechas. Si solo la mitad de los 12 alumnos se queda en la zona, podríamos solventar los graves problemas de falta de profesionales”, señaló Baró.

En otro ámbito, el ayuntamiento ha llevado a cabo esta semana un tratamiento preventivo contra cucarachas en la zona de la antigua Cooperativa. La actuación responde a quejas vecinales.