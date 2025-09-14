Prevención contra los incendios en el hogar para 10.000 escolares

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

¿Cómo actuar si hay un fuego en casa? ¿Qué debo hacer si hay un incendio en mi bloque de pisos? Estas son dos de las preguntas que responden los Bomberos de la Generalitat en las charlas preventivas ante incendios en el hogar en el marco de la campaña Tanca la porta al foc. Los Bomberos de Lleida son impulsores de estas conferencias a escolares y a colectivos vulnerables, como mayores o personas con síndrome de Down, entre otros. El curso pasado llegaron a unas 10.500 personas en unas 200 charlas, alrededor del 80% a alumnos de tercero y cuarto de la ESO, los alumnos de 13 a 16 años y que se considera una edad ideal porque “son muy receptivos” a los mensajes que divulgan.

“El número de asistentes no ha parado de crecer en los últimos cursos, especialmente porque los institutos quieren que hagamos estas charlas. En el curso 2021-2022 fueron 1.612 personas y tres años después hemos superado los 10.000 asistentes. Es todo un éxito”, comentan los bomberos Xavier Sentís, Xavier Serra, Manel Pérez y Josep Maria Iglesias, que están al frente de la iniciativa en Ponent. “Es muy importante concienciar a la ciudadanía y fomentar la cultura de la prevención porque hay un gran desconocimiento y, en muchos casos, las personas se ponen en riesgo cuando hay un fuego en su casa”, aseguran. Argumentan que “hay la tendencia a huir pero, por ejemplo, las escaleras de los bloques son una chimenea, un conductor del humo, y abrir ventanas es un acelerador”. Aconsejan “protegerse. Hay que cerrar puertas, confinarse, colocar ropa mojada debajo de las puertas para evitar que pase el humo. El 80% de las víctimas en incendios en el hogar lo son por intoxicaciones”. Recomiendan instalar detectores de humo: “Salvan vidas, porque son la alarma perfecta cuando estás durmiendo. No cuestan más de 10 euros. Deberían ser obligatorios”.